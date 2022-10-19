Важное 19 октября 2022, 11:45 Никто не планирует сдавать Херсон украинским войскам — власти региона Глава Херсонской области Сальдо: никто не планирует сдавать Херсон ВСУ РИА «Новости»

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Сдавать Херсон Вооруженным силам Украины никто не планирует, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Его процитировал ТАСС.

Сальдо уточнил, что в Херсоне готовы к отражению украинских атак и начала контрнаступления, однако ждут перемещения мирных людей.

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О том, что ВСУ планируют наступление в Херсонском направлении, сообщалось и ранее. Украина стянула к региону масштабные силы. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что два батальона противника начали двигаться в Херсонском направлении.

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Временное перемещение мирных жителей на левый берег Днепра и в другие регионы уже началось. Бесплатно отправить планируют около 60 тысяч человек. В регионе проходит подомовой обход — жителям рекомендуют на время покинуть дома на случай обстрелов и подтоплений, которые возможны при подрыве Каховской ГЭС.

По словам Сальдо, для размещения выезжающих из города херсонцев подготовили дома отдыха у моря. Въезд в Херсонскую область для гражданского населения на неделю закрыли.