Происшествия 19 октября 2022, 11:08 ВСУ начали двигаться в Херсонском направлении — военкор Поддубный Военкор Поддубный сообщил о начале движения ВСУ на Херсонском направлении

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Движение ВСУ в Херсонском направлении началось, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его данным, к Бериславу продвигаются два украинских батальона.

«Пошло движение ВСУ на Херсонском направлении. Силы противника начали продвигаться в направлении Новая Каменка — Берислав силами в составе двух батальонов», — написал военкор.

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Он добавил, что батальоны поддерживают ствольная артиллерия и беспилотники в небе.

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Ранее власти Херсонской области предупредили, что ВСУ стянули к ней военную технику и наемников в большом количестве, не исключены обстрелы Херсона и правобережной части региона. Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов пообещал, что все украинские контратаки отразят.

Мирным жителям Херсона посоветовали временно переместиться. Сейчас их организованно отправляют на паромах на левый берег Днепра. Также у людей есть возможность отправиться в другие регионы России. Переместить планируют до 60 тысяч человек.