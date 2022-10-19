Жителей Херсона предупредили об угрозе подтопления в случае подрыва Каховской ГЭС | 360°

Общество 19 октября 2022, 10:18 Жителей Херсона предупредили об угрозе подтопления в случае подрыва Каховской ГЭС Глава региона Сальдо: вода в Херсоне может подняться на метр при подрыве Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Вода в некоторых районах Херсона может подняться на метр, если шлюзовые камеры Каховской ГЭС окажутся разбиты украинскими националистами. Местным жителям нужно помочь быстрее переместиться на другие территории, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьев Live».

По его словам, в худшем случае уровень воды может увеличиться на метр.

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«Если все-таки шлюзовые камеры будут разбиты, <…> возможно, через определенное расчетное время вода достигнет Херсона, правого берега и левого берега. В тех местах, где возможны затопления серьезные (там на метр, по расчетам, вода поднимется), быстрее нужно помочь людям», — подчеркнул Сальдо.

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Он напомнил, что Херсон расположен на высоком берегу, и вода может подняться выше уровня фундамента, что создаст «угрозу для стойкости домов».

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ стянули к региону масштабные силы и готовятся к наступлению. Вероятны обстрелы территории Херсона и правобережной части региона.