Въезд гражданских в Херсонскую область закрыли на неделю | 360°

Важное 19 октября 2022, 11:39 Въезд гражданских в Херсонскую область закрыли на неделю Врио губернатора Херсонщины Сальдо: гражданских будут пускать в область по пропускам РИА «Новости»

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Въезд гражданских в Херсонскую область закрыли на неделю, доступ будет только по пропускам. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

Пропуски комендатура будет выдавать тем, «кто занимается обеспечением, снабжением, работает в коммунальных органах».

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Сальдо заверил, что сдавать Херсон никто не планирует — в городе готовы к отражению ударов и переходу в наступление, но ждут перемещения мирных жителей.

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«Если развернутся бои, будет идти артиллерийская канонада, будут бомбить город, лучше отвести людей из города, так мы и делаем сейчас. Для того чтобы эта работа была более упорядоченной, на семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц», — сказал он.

Для размещения жителей подготовлены дома отдыха на морском побережье. В регионе сейчас проводят подомовый обход с просьбой выехать на случай прорыва дамбы из-за ударов ВСУ.

Всего на левый берег Днепра и в другие регионы Российской Федерации власти Херсонской области собираются переместить около 60 тысяч местных жителей за 6-7 дней. Сальдо пообещал, что сделают все организованно, поэтапно и бесплатно.