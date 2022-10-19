Перемещение жителей на левый берег Днепра началось в Херсоне | 360°

19 октября 2022, 10:54
Перемещение жителей на левый берег Днепра началось в Херсоне
Жителей Херсона начали организованно перемещать на паромах на левый берег Днепра
В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации города Алешки.
«Запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки — его выберут на основе желания самого человека», — уточнили в сообщении.
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У людей будет возможность также поехать в другие субъекты Российской Федерации. Для желающих работает горячая линия по вопросам перемещения. Позвонить можно по номеру: 8-800-301-99-99.
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«Предварительно рекомендуется связаться со специалистами, чтобы ожидающая сторона уже имела информацию про вас», — предупредила администрация.
На левый берег и в другие российские регионы планируют переместить до 60 тысяч человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что катера с людьми в речном порту Херсона готовы к отправлению.
Ранее стало известно, что Украина готовит масштабное наступление и стянула большие силы наемников и военную технику к Херсонской области. Из-за возможных обстрелов областного центра и правобережной части региона жителям рекомендовали переместиться на другие территории. Администрация Херсонской области разослала СМС с указанием времени отправления автобусов на левый берег. Власти региона заверили, что любые контратаки удастся отбить, но мирное население нужно обезопасить и сделать так, чтобы оно «не мешало маневрам военных».
Если ВСУ ударят по Каховской ГЭС, некоторые районы Херсона может подтопить. Это еще одна причина для перемещения людей.
Херсон
Херсонская область
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