Спецоперация 19 октября 2022, 09:55 Украина стянула большие силы к Херсонской области — власти региона Замглавы администрации Стремоусов: Украина стянула большие силы к Херсонской области

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Украина стянула «очень много наемников и военной техники» к Херсонской области. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов

«Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость», — констатировал он.

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По его данным, в ближайшее время Украина планирует наступление — возможны обстрелы Херсона и правобережной части области. Поэтому местным жителям рекомендовали временно переместиться на левый берег или в другие регионы. Нужно обезопасить мирное население и сделать так, чтобы оно «не мешало маневрам военных», отметил Стремоусов.

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Он заявил, что все контратаки Украины удастся отбить.

«Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца», — пообещал Кирилл Стремоусов.

О том, что ВСУ готовятся совершить широкомасштабное наступление, накануне также предупредил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо. Украина накапливает силы на Криворожском и Николаевском направлениях, отметил он.