В Госдуме объяснили предложение ужесточить наказание за массовые отравления паленым спиртом

В России предложили ужесточить наказание за массовое отравление контрафактным алкоголем. С такой инициативой выступил руководитель проекта «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев. Письмо с предложением он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В беседе с «360» он напомнил о недавних смертельных случаях отравления суррогатным спиртным в Оренбургской, Свердловской, Кировской областях и в Москве. На фоне этого вопрос об ответственности для торговцев таким алкоголем встает ребром.

«Есть несостыковка [в законодательстве]. Если ты в состоянии алкогольного опьянения сбиваешь насмерть несколько человек, то можешь получить до 15 лет тюрьмы в зависимости от тяжести. А если ты продал контрафактный алкоголь, от которого умерли более 30 человек, как в Оренбуржье, то самый полоток [наказания] — это 10 лет», — пояснил он.

По мнению Хамзаева, в данном случае ответственные за отравление люди должны понимать, что будут отвечать по степени тяжести.

«То есть карательно надо подходить — по тому урону, который они наносят. Играть с этими историями нельзя. Вы же помните Иркутск четыре года назад. И что? ничего не поменялось, значит, надо идти по более жесткой модели», — добавил собеседник «360».

Он обратил внимание, что ответственность за массовые смертельные отравления суррогатным алкоголем должны также нести чиновники на местах. В качестве примера Хамзаев снова привел Оренбуржье.

«Вот в Оренбургской области, в деревне Красный Чабан, контрафакт продавали в магазине, который, на секундочку, принадлежит главе этого поселения. Вы хотите сказать, что он не в курсе, что там происходило? В маленьком селе? Я никогда в жизни не поверю в это», — возмутился он.

Именно поэтому, по его мнению, нужна жесткая ответственность и для чиновников, и для сотрудников полиции, которые обязаны бороться с торговлей поддельным алкоголем.

О том, что руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем, сообщал RT.

Как сообщала ранее «Газета.ru», за последний месяц в Свердловской области из-за метилового спирта умерли 24 человека, в середине октября в Курганской области из-за отравления контрафактным алкоголем погибли три местных жителя. В Оренбургской области из-за водки с метанолом умерли 35 человек.