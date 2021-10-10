После водки с метанолом в Оренбуржье умерли уже 34 человека

От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли уже 34 человека. В больницах остаются 24 пострадавших, из них семеро в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в правительстве региона, передало РИА «Новости».

В Оренбуржье известно уже о 67 случаях отравления. Из них 34 скончались. Госпитализированы 24 жителя региона, состояние семи из них оценивается как тяжелое, еще четверо на ИВЛ. Двое в состоянии средней тяжести, 11 — в удовлетворительном. Шестерых готовят к выписке. Девять человек проходят лечение амбулаторно.

Половина отравившихся умерли до момента оказания помощи, сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова. По ее словам, 94% поступивших в больницы умерли в первые сутки и даже часы. Метанол в крови обнаружили у 38 пациентов.

Оренбургские власти оповещают население об опасности контрафактной водки. По улицам Орска, где был задержан подозреваемый в производстве фальсификата, ездят машины с громкоговорителями. Жителям Восточного Оренбуржья предложили обменять сомнительный алкоголь на продуктовые наборы в магазинах сети «Желен». Каждый может обменять паленку на продукты, стоимость которых выше в несколько раз, и сообщить точку, где была куплена водка.

Массовое отравление суррогатом произошло в регионе в ночь на 7 октября. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК. Задержано 10 подозреваемых, устанавливаются все, кто мог бы причастен к сбыту.

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