Массовые отравления паленой водкой добрались до Москвы

В Москве сразу четыре человека за один день отравились суррогатным алкоголем после того, как аналогичные случаи произошли в регионах. Один человек в столице уже погиб, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Четырех человек с отравлением паленой водкой 11 октября госпитализировали в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина. Через пару дней один из пострадавших умер.

По данным РЕН ТВ, компания отравилась после распития спиртного в кафе «Чашка». Но пока неизвестно, был ли алкоголь приобретен в самом заведении, или пострадавшие принесли его с собой. У кого и где был приобретен смертельно опасный фальсификат, выясняют полицейские.

Волна отравлений из-за поддельной водки с метанолом прокатилась по регионам в октябре. Больше всего отравилось в Оренбургской области, где отравились более 60 человек, из них 34 погибли. В Курганской области отравились шестеро, из них трое — с летальным исходом. В Свердловской области число жертв суррогатного алкоголя достигло 24 человек. Во всех регионах проводятся расследования, были задержаны подозреваемые в сбыте и производстве.