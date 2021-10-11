Нарколог назвал смертельную дозу суррогатного алкоголя с метанолом

Метиловый спирт — это классический суррогат, который вызывает смертельное отравление, в отличие от всех других. Его коварность в том, что по вкусу и запаху он ничем не отличается от этилового, поэтому их легко спутать. Другими веществами отравиться крайне сложно, потому что все они обладают неприятным запахом, рассказал «360» нарколог Владимир Нужный.

Эксперт обратил внимание, что отравления метанолом случались и раньше. Бывало такое и в советское время, и в других странах, в частности, в Турции и Болгарии.

«А в Польше где-то в 60-х годах прошлого столетия был фильм даже поставлен о массовом отравлении. Там город отравился, несколько сотен человек отправились в могилу. Так что ничего нового в этом мире нет», — отметил он.

По мнению специалиста, изготовители суррогата, из-за которого в Оренбуржье погибли уже 34 человека, возможно, могли не знать, что они покупают за сырье для производства паленой водки.

«Скорее всего, так. Вряд ли у кого-то может возникнуть намерение отравить громадное количество людей такого рода изделием. Скорее всего, это дремучие люди, которые не знают. Понюхали, попробовали на вкус — вроде этиловый спирт, ну а дальше дело техники. Ради прибыли чего не сделаешь», — пояснил Нужный.

Нарколог уточнил, что смертельной в данном случае может считаться доза примерно от половины до двух третей такой бутылки.

«Смертельной концентрацией в крови считается от трех до пяти граммов на литр. Вот свыше этой концентрации это полная безнадега и смерть. Человека вообще не откачать. При меньших дозах тоже можно умереть, если несвоевременно оказана помощь», — рассказал он.

Проблема в данном случае также может заключаться в том, что люди, которые выпили такое спиртное, не могут сами понять, что с ними что-то не так, поэтому не сразу обращаются к врачу, а потом становится поздно.

«Метиловый спирт вызывает опьянение, сходное с таковым, как при употреблении этилового спирта. Поэтому он находится в алкогольном наркозе, не понимает, окружающие только могут понять», — заключил нарколог.

Сегодня стало известно, что изготовители суррогатного алкоголя, которым массово отравились жители Оренбургской области, покупали спиртосодержащую жидкость для напитков в Уфе. По данным регионального УМВД, для изготовления паленого алкоголя они купили один из видов технического спирта под названием «ингибитор технический». Это вещество также применяется в антикоррозийных составах.