Волна отравлений суррогатным алкоголем пошла по России. Как вовремя узнать симптомы и спасти жизнь

Массовые отравления суррогатным алкоголем продолжаются по всей России. После случаев в Оренбургской, Курганской и Свердловской областях волна добралась и до столицы: за один день в Москве отравились четыре человек, один из них погиб. «360» разобрался, можно ли отличить обычное недомогание из-за алкоголя от отравления метиловым спиртом и как помочь пострадавшему.

Сразу четыре жителя Москвы 11 октября отравились паленой водкой во время свадьбы в кафе в Южном Бутове. Их госпитализировали в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина. Через два дня один из них скончался — по предварительной информации, он умер из-за токсического действия этанола и метанола.

По данным РЕН ТВ, в результате отравления скончался жених, в больнице остаются трое гостей. Издание уточнило, что паленый алкоголь принес на свадебное застолье один из гостей. Одна из сотрудниц заведения подчеркнула, что после конца банкета компания собиралась отправиться домой, чтобы продолжить празднование. Свадьба была 8 октября, в больницу пострадавшие попали только через несколько дней — их госпитализировали из квартиры на улице Академика Семенова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Сейчас правоохранители выясняют, где он взял спиртное и есть ли риск дальнейшего распространения опасной водки. Пока неясно, это домашний суррогат или купленный. По данным Telegram-канала Baza, напитки были куплены до похода в кафе у неизвестного человека в Московской области.

Волна отравлений

Это не первый случай массового отравления суррогатным алкоголем, который произошел в России за последний месяц. Сильнее всех пострадали жители Оренбургской области: из 67 человек, которые пили паленую водку, погибли 35. При этом несколько госпитализированных остаются в тяжелом состоянии или на ИВЛ.

Власти региона продолжают предупреждать жителей об опасности паленого алкоголя: по улицам Орска ездят машины с громкоговорителями, а жителям Восточного Оренбуржья предложили обменять сомнительный алкоголь на продуктовые наборы в магазинах сети «Желен». Следователи завели уголовное дело, уже задержали 10 подозреваемых.

Еще одно массовое отравление произошло в Свердловской области, в Екатеринбурге. Жители отравились метиловым спиртом, которым несколько человек торговали с 7 по 14 октября. По последним данным, из-за него погибли 24 жителя Свердловской области. Правоохранители задержали двоих подозреваемых, следователи завели дело по статье о сбыте небезопасной продукции, повлекшем смерть более двух человек по неосторожности.

Кроме того, правоохранители начали масштабную акцию профилактики под названием «Алкоголь» в Свердловской области — во время проверок рыночных комплексов и торговых точек изъяли свыше 12,5 тонны алкогольной продукции. Еще шесть человек отравились суррогатом в Курганской области в конце сентября — трое из них скончались.

Как избежать контрафакта

Вовремя понять, что человек употребил суррогатный алкоголь, довольно сложно: метиловый спирт никак не отличается от этилового.

«Внешне бутылку, акцизную марку и пробки невозможно отличить. По вкусу, цвету и запаху от метилового спирта этиловый спирт почти не отличается. Различные лайфхаки с поджиганием ваты и медной проволоки химики отметают — тоже отличить практически невозможно, стопроцентный тест не проведешь», — рассказал «360» главный врач медицинского центра «Корсаков», психиатр, нарколог Алексей Казанцев.

Чтобы не приобрести паленый алкоголь, необходимо покупать его в алкомаркетах — и только в то время, которое для этого отпущено. Он подчеркнул, что люди, которые берут алкоголь после 22:00 в подпольных точках или магазинах без лицензии, рискуют нарваться на контрафакт.

Симптомы отравления

«Если у вас появились тошнота, рвота, головокружение, сердцебиение, боли в животе — я рекомендую вызывать скорую помощь. И скорая помощь будет понимать, что с вами происходит, отвозить в токсикореанимацию. Там будет массивная инфузионная терапия проводиться», — сказал Казанцев.

Собеседник уточнил, что это уменьшит риск атрофии зрительного нерва, которая происходит при отравлении метиловым спиртом и приводит к слепоте.

«Если отравление выраженное — это нарушение зрения. При отравлении этиловым спиртом нарушения зрения практически не бывает, это очень редко присутствует. А метиловый спирт воздействует именно на зрительный нерв и приводит к атрофии», — добавил Казанцев.

Он подчеркнул, что такие симптомы могут наступить даже после небольшой дозы метилового спирта. При этом небольшая доза этилового спирта их точно не вызовет.

Нарколог Олег Стеценко в беседе с «360» уточнил, что признаки отравления метиловым спиртом могут быть разными. У человека может наступить слепота, или он может начать засыпать. Когда пьяный человек чувствует себя плохо, он уверен, что это обычное действие алкоголя, и не думает о возможном отравлении. Поэтому при первых признаках плохого самочувствия и сонливости может просто лечь спать в надежде, что потом все пройдет. Однако это решение очень опасно: если человек все-таки отравился паленым алкоголем, нужно немедленно вызывать врачей.

«Метиловый спирт убивает нервную систему. <…> То, что убито, уже убито, врачи не могут вернуть назад эти нервные клетки, восстановить их. Антидота от такого отравления нет», — подчеркнул он.

Как помочь

Казанцев уточнил, что употребление метилового спирта может закончиться летальным исходом даже в небольших дозах — 30–50 миллилитров. При этом ухудшение состояния здоровья может наступить не сразу, а на вторые-четвертые сутки. Нарколог посоветовал обращаться к врачам, если есть какие-то сомнения в качестве алкоголя, который человек употребил. А лучше всего — не пить такой алкоголь, особенно если его купили дешево и не в специализированных магазинах с лицензией.

Лучше всего вызвать скорую при первых симптомах отравления. Олег Стеценко отметил, что существует еще один лайфхак: если человек понял, что он выпил метиловый спирт, нужно сразу выпить этиловый.

«Такие рекомендации правильные, потому что метиловый спирт перерабатывается после этилового. Поэтому единственным решением является то, что человеку вводят этиловый спирт. В надежде на то, что, пока он будет перерабатываться, метиловый спирт выведется и не начнет действовать», — пояснил он.

При этом Алексей Казанцев подчеркнул, что лучше не сильно надеяться на этот способ и сразу звонить врачам — они сами сделают нужные процедуры, в зависимости от состояния пациента.

«Не факт, что вы, опять же, не употребите метиловый спирт (вместо этилового — прим. ред). Или это еще больше усугубит интоксикацию. Вызывать скорую помощь, не тянуть со временем», — заключил он.