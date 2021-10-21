Число погибших от водки с метанолом на Урале выросло до 24 человек

В Свердловской области в результате отравления суррогатным алкоголем погибли уже 24 человека. Об этом сотрудник прокуратуры сообщил журналистам в суде, передал ТАСС.

На сегодняшний день умерли 24 человека, сообщил гособвинитель.

Ранее в Следственном комитете подтвердили гибель 18 человек, писал RT.

Задержаны двое подозреваемых в сбыте паленой водки. Одному из них может грозить до 10 лет тюрьмы, передало РИА ФАН. СМИ сообщали, что также задержали еще двоих человек, которые поставляли им алкоголь. Всех фигурантов дела пока не установили.

Известно, что фальсификат сбывали на территории Чкаловского района Екатеринбурга.

На фоне произошедших событий из полиции Екатеринбурга уволились четыре руководителя. В региональном МВД сообщали, что начальники отделов решили уйти в отставку по собственному желанию.

Массовое отравление метиловым спиртом произошло в регионе 16 октября. Тогда умерли 16 человек. Вскоре стало известно о новых жертвах. Следователи завели дело по статье о сбыте небезопасной продукции, повлекшем смерть более двух человек по неосторожности.