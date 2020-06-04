Начальника ТЭЦ-3 арестовали после разлива нефти в Норильске

Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

Суд <…> принял решение избрать меру пресечения Вячеславу Старостину — содержание под стражей сроком на 1 месяц 30 суток, по 31 июля Оксана Веселова.

Начальника ТЭЦ-3 задержали 3 июня. Его заключили под стражу по уголовному делу о разливе 20 тысяч тонн топлива. Его обвинили в преступлении в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Речь идет о халатности за несвоевременное информирование о ЧП.

В СК сообщили, что обвиняемый начальник цеха отказался рассказывать, как и что происходило. Разлив топлива в Норильске произошел 29 мая. По предварительной версии, причиной послужило проседание опоры у емкости для хранения дизельного топлива. В реку и почву попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Следователи продолжают устанавливать всех причастных к развернувшемуся в Норильске экологическому бедствию. Всего по факту разлива топлива возбудили четыре уголовных дела по статьям «Халатность», «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод».

Во время совещания по ЧП, президент России Владимир Путин объявил в регионе чрезвычайную ситуацию федерального уровня. На место происшествия прилетят дополнительные силы МЧС и других специалистов.