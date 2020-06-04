Дело о халатности открыли против начальника цеха в Норильске

Следователи открыли еще одно, уже четвертое уголовное дело из-за разлива нефти в Норильске. В халатности подозревают начальника цеха ТЭЦ-3. Он вовремя не рассказал о происшествии вышестоящим службам.

Следователи собираются предъявить обвинение работнику, которого задержали накануне. Сейчас выясняются все обстоятельства и конкретные лица, кто был ответственным за оперативное информирование.

«Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к экологическому бедствию лиц. Произведены выемки документов, носителей информации с записями телефонных переговоров сотрудников и журналов фиксирования переговоров по факту ЧП», — говорится на сайте СК.

Также сообщается, что задержанный начальник цеха отказался объяснять, что и как все происходило.

29 мая в Норильске просели опоры у емкости для хранения дизельного топлива. Она была построена еще 30 лет назад. Более 20 тысяч тонн нефти вылилось в реку и попало в почву. МЧС узнало о происшествии только спустя двое суток. Начальника цеха ТЭЦ-3, ответственного за участок, где и произошло ЧП, задержали накануне.