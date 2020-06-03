Путин начал совещание по ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске

Президент России Владимир Путин начал совещание по ЧП в Норильске. 2 июня на ТЭЦ-3 произошел разлив нефтепродуктов.

Совещание транслирует телеканал «Россия 24».

Утечка дизельного топлива произошла в Норильске (район Кайеркан) 29 мая из-за поврежденного резервуара хранения на ТЭЦ-3. Роспотребнадзор отметил, что в грунт попали около шести тысяч тонн нефтепродуктов, в то время как в воде оказалось порядка 15 тысяч тонн.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что главная проблема заключается в утилизации нефтепродуктов. Река несудоходна, а дороги, которые ведут к месту разлива непроходимы.

Из-за этого единственным вариантом остается перевозка топлива вертолетами или вездеходами. Губернатор отметил, что регион может самостоятельно не справиться с ликвидацией последствий за установленный срок — 14 дней.