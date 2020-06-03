Предполагаемый виновник по делу о разливе нефти в Норильске задержан. Это начальник цеха ТЭЦ-3

В Норильске по делу об утечке нефтепродуктов задержали начальника цеха ТЭЦ-3. Об этом заявили в Генпрокуратуре России.

Ведомство завело сразу три уголовных дела. Это порча земли, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнение вод. Прокуратура выясняет, почему руководство два дня не сообщало о проблеме.

Ранее Владимир Путин провел совещание по разливу топлива в Норильске. Он раскритиковал должностных лиц, которые своевременно не рассказали о происшествии.

Утечка дизельного топлива случилась в Норильске еще 29 мая. Причина — в поврежденном резервуаре хранения на ТЭЦ-3. Как рассказали в «Норникеле», все произошло из-за потепления в условиях вечной мерзлоты — оно и привело в движение опоры под топливными цистернами. Сваи прослужили более 30 лет.

По данным Роспотребнадзора, в грунт попало больше шести тысяч тонн нефтепродуктов, а на воде — и того больше — около 15 тысяч тонн.

Путин объявил в регионе чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Уже завтра в место происшествия прилетят дополнительные силы МЧС и других специалистов.