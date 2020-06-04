Разлив дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске. Хроника

29 мая, 12:55 (8:55 мск): На территории ТЭЦ-3 в Норильске у емкости для хранения дизельного топлива, построенной 30 лет назад, просели опоры. Диспетчер сообщил об утечке дизтоплива, заявили в «Норникеле», которому принадлежит ТЭЦ.

13:08–13:20: Данные о разливе передали в Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири в Кемерове, Единую дежурную диспетчерскую службу в Норильске и в Ситуационно-аналитический центр Минэнерго в Москве, уточнили в компании.

Нефтепродукты попали в почву, по склону достигли ближайших рек и трассы, ведущей к аэропорту.

29 мая, после 14:00: В соцсетях сообщили о пожаре на ТЭЦ-3. Изначально в сводке МЧС говорилось, что легковая машина врезалась в цистерну с топливом и спровоцировала возгорание. Позднее в «Норникеле» это опровергли, заявив, что топливо на дороге загорелось от проезжавшей мимо легковушки. Водитель не пострадал, машина сгорела полностью. Площадь пожара составила около 350 квадратных метров. Горящую солярку залили пеной. ТЭЦ останавливать не стали, поскольку пожар не повлиял на ее работу.

Источник фото: МЧС

Губернатор Красноярского края Александр Усс говорил позднее, что сообщение о возгорании на территории ТЭЦ-3 поступило в 12:45 (8:45 мск), то есть раньше, чем указано в сводке «Норникеля». А 30 мая в компании ему рассказали о разгерметизации емкости с горючим, но заверили, что опасности загрязнения водоемов и почвы нет.

30 мая, не позднее утра: Сводка о пожаре на ТЭЦ в Норильске и о разлитом топливе, по данным СМИ, поступила в центральный аппарат МЧС.

30 мая, утро: Более 100 тонн разлитого топлива собрали, сообщили в «Норникеле». Всего вылилось свыше 21 тысячи тонн солярки.

В компании заявили, что вывезли загрязненный грунт, обработав поверхность разлива сорбентами. Землю, пропитанную соляркой, уложили на водонепроницаемое покрытие. В устье реки Амбарки начали устанавливать боны для сбора нефтепродуктов.

Источник фото: пресс-служба «Норникеля»

31 мая, утро: Информация о происшествии на ТЭЦ поступила в МЧС России, сообщил на совещании с Владимиром Путиным глава ведомства Евгений Зиничев. До этого, по словам министра, предприятие пыталось справиться с последствиями аварии «собственными силами».

Губернатор Александр Усс в тот же день узнал о масштабах случившегося из соцсетей. В Красноярске собралась комиссия по ЧС.

«И только после появления тревожащей информации в социальных сетях и настойчивых вопросов должностным лицам, утром в воскресенье стала известна реальная картина происшествия», — заявил Усс на совещании с президентом.

1 июня: В Норильск прилетели специалисты Морской спасательной службы Минтранса России. Они привезли восемь тонн боновых заграждений и две тонны сорбента. Спасателей доставили в устье реки Амбарки, куда вылилось дизтопливо, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

3 июня, день: Президент России провел совещание по аварии в Норильске, в ходе которого отчитал губернатора Александра Усса.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Глава региона в своем докладе пожаловался на собственника ТЭЦ, который поздно проинформировал власти о масштабах аварии. Также Усс заявил, что ликвидировать последствия за 14 дней, вероятно, не удастся. Собранные нефтепродукты придется сжигать, а «опыта сжигания такого объема топлива, во всяком случае на территории Красноярского края, у нас нет», завершил доклад губернатор. Путин с недоумением спросил: «А что делать-то?».

Президент поручил правоохранительным органам разобраться в том, как поступала информация о ЧП, и что предпринимали ответственные лица. Также Путин решил объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

3 июня, вечер: В Красноярском крае объявили ЧС федерального уровня. Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод». Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3, в котором произошла утечка.