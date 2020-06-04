Разлив нефти в Норильске: на помощь прибыли 100 новосибирских спасателей

100 сотрудников Сибирского спасательного центра МЧС России прилетели в Норильск на место разлива нефти.

«Аэромобильная группировка будет оказывать необходимую помощь властям региона и города, а также руководству местного предприятия до полной ликвидации последствий ЧС», — заявили в МЧС России.

Спасатели усилят группировку из 200 человек, которые устанавливали заграждения на реке и ограничивали разлив.

Несколькими часами ранее место происшествия осмотрели с воздуха глава Красноярского края Александр Усс и глава МЧС России Евгений Зиничев. На экстренном совещании министр заявил, что решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске найдено. Правда, он не уточнил, какое именно.

По последним данным, площадь загрязнения в городе перевалила за 180 тысяч квадратных метров

ЧП случилось 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске. У емкости для хранения дизельного топлива, построенной еще 30 лет назад, просели опоры. Нефтепродукты попали в почву и воду. Объем утечки превысил 20 тысяч тонн топлива. МЧС узнало о происшествии только спустя двое суток. По делу задержали начальника цеха ТЭЦ-3.

Президент России Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба.