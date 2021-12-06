Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе

Последний день года, 31 декабря, должен получить статус выходного на постоянной основе. Об этом в беседе с Ura.ru заявили члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб.

Депутат Алехин пояснил, что 31 декабря многие россияне работают по сокращенному графику в преддверии праздника и новогодних каникул. По факту, этот день сложно считать рабочим.

«Я считаю, что, это правильное решение, и его надо переводить на постоянную основу», — заявил он.

Депутат Бессараб согласилась с этой инициативой. Она пояснила, что нужно окончательно объявить 31 декабря выходным днем, чтобы россияне могли подготовиться к новому году.

«Так можно сделать, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, чтобы люди больше не беспокоились», — отметила она.

Светлана Бессараб отметила, что для постоянного статуса выходного дня для 31 декабря придется ввести дополнительный рабочий день во время других праздников.

«Вряд ли сейчас работодатели обрадуются, если мы введем 15-й выходной день, особенно в условиях пандемии, когда и так сложная ситуация», — отметила она.

Впервые депутаты Госдумы предложили идею сделать 31 декабря выходным днем в конце 2019 года. Но тогда против выступил Минтруд, который объяснил, что календарь праздничных и выходных дней формируется за год. Поэтому ввести дополнительный выходной день нельзя.

Несмотря на то, что в прошлом году 31 декабря считалось рабочим, главы всех регионов подписали указы о введении выходного дня.

В этом году 31 декабря выпадает на пятницу. Но на основании прошлогоднего распоряжения правительства он будет выходным. Это стало возможным из-за того, что праздничные 1 и 2 января выпали на субботу и воскресенье. Поэтому эти выходные дни перенесли на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков обещал, что ведомство рассмотрит введение выходного дня на 31 декабря на постоянной основе. Для этого потребуется внести поправки в Трудовой кодекс России, но нужно учитывать экономическую ситуацию на ближайшую перспективу.