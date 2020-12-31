Россиян ждут 30 праздничных выходных в 2021 году

В 2021 году россияне будут отдыхать на праздники 30 дней. Первые длинные выходные начнутся уже с 1 января и продлятся по 10-е число включительно. Праздничными стали еще несколько дней в разных месяцах.

Через месяц после январских каникул, сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Роструда, из-за Дня защитника Отечества рабочая неделя сократится до трех дней. Отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля.

С 6 по 8 марта россиянам предстоит отдохнуть из-за Международного женского дня, который оставит только четыре дня из пяти на неделе рабочими.

В мае тоже работать в стране будут меньше. «Долгие» выходные запланированы с 1 по 3 и с 8 по 10-е числа месяца.

На понедельник, 14 июня, перенесут выходной в связи с празднованием Дня России. Так поступят, поскольку сама дата — 12 июня — выпадает на субботу.

Из-за Дня народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября.

Сокращенной окажется и последняя неделя в году: рабочим днем станет 30 декабря, 31-е объявили выходным.