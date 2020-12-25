Минтруда разработает поправки к ТК о выходном дне 31 декабря

При этом он отметил, что в следующем году, согласно постановлению правительства, 31 декабря уже точно будет выходным.

«Что касается определения выходным днем 31 декабря 2020 года, то юридически такое право есть у каждого отдельного работодателя в отношении своих сотрудников. Президент России рекомендовал в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это», — напомнил министр.

По его словам, такое решение могут принимать губернаторы или региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Еще одним регионом, где последний день уходящего года станет выходным, стал Приморский край. Как сообщила «Газета.ru», такое распоряжение подписал глава региона Олег Кожемяко. В документе говорится, что 31 декабря не будут работать государственные служащие.

Президент России Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов объявить последний день года нерабочим. Он отметил, что принять такое решение на федеральном уровне пока не получится, но главы субъектов имеют право объявить о выходном дне.

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, компенсировать нерабочее 31 декабря за счет сокращения новогодних каникул власти не планируют.