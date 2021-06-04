Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря выходным навсегда

Минтруд рассмотрит возможность о введении выходного 31 декабря на постоянной основе. Об этом объявил глава министерства Антон Котяков.

«Мы на возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря обязательно посмотрим, но с учетом ближайшего горизонта это нам еще нужно рассмотреть», — сказал Котяков во время Петербургского международного экономического форума.

В 2022 году россиян ждут 10 новогодних выходных дней. Отдыхать жители будут с 31 декабря, который выпадает на субботу, по 9 января. Котяков добавил, что в следующем году новогодние выходные и майские праздники также будут длинными. По его словам, на первые числа и на 9 мая будет по четыре выходных дня.

Впервые предложение сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной появилось в Госдуме в конце 2019 года. В августе следующего года Минтруд заявил, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам, поэтому нельзя последний день года сделать выходным, сообщала «Газета.ru».

Перед празднованием 2021 года все регионы России решили сделать 31 декабря выходным днем.