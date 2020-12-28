Все российские регионы объявили 31 декабря выходным днем
Идею сделать последний день декабря нерабочим выдвинул лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов. После этого первые 40 регионов объявили 31 декабря нерабочим днем, а отработать его призвали в субботу, 26 декабря.
После этого Владимир Путин высказался в поддержку данной идеи. Он отметил, что последний рабочий день декабря носит «своеобразный характер», однако по действующему закону в такие короткие сроки нельзя принять решение о дополнительном выходном дне на федеральном уровне. Президент призвал все регионы присоединиться к тем, кто уже сделал 31 декабря нерабочим.
Практически сразу после заявления Владимира Путина еще 11 регионов приняли такое решение. К 28 декабря оставалась лишь Северная Осетия, власти которой не спешили сделать последний день декабря выходным.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о нерабочем дне в декабре несколько дней назад. Он заявил, что сделал это с большим удовольствием.
В этом году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января.