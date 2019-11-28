Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Последний день года должен быть нерабочим. Для этого правительству нужно перенести выходные так, чтобы 31 декабря не нужно было выходить на работу, даже если на календаре — будний день.

Законопроект уже внесли в Госдуму, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу председателя парламентского комитета по труду и соцзащите Ярослава Нилова. Он выступает одним из авторов документа.

Вместе с Ниловым над проектом закона работали вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и руководитель комитета ГД по федеративному устройству Алексей Диденко. Среди соавторов — депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов.

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Парламентарии предложили перенести выходные таким образом, чтобы 31 декабря всегда был нерабочим днем. При этом общее число праздничных будней не изменится и останется таким же, как и указано в Трудовом кодексе.

По мнению авторов законопроекта, от переноса выходного дня на 31 декабря выиграют и работники, и работодатели. Все заинтересованные лица смогут более рационально использовать праздники. Кроме того, будет соблюден трехсторонний баланс интересов: довольными останутся сотрудники, работодатели и профсоюзы.