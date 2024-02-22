Общество 22 февраля 2024, 09:28 «Когда узнал, был в шоке». Путину рассказали про Dota 2 на «Играх будущего» Президента Путина ознакомили с Dota 2 на «Играх будущего» в Казани РИА «Новости»

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Президента России Владимира Путина познакомили с компьютерной игрой Dota 2 после открытия «Игр будущего» в Казани. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал главе государства, что эта дисциплина гораздо сложнее чем шахматы. Видеофрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Чернышенко рассказал политику, что Dota 2 — стратегическая игра, в которой нужно «завоевать поле противника». Сейчас она очень популярна, а билеты на эту дисциплину раскупили буквально за пару минут.

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«Чтобы был понятен интерес в мире к этой дисциплине, то финал чемпионата мира по Dota 2 смотрело больше человек, чем финал Олимпийских игр в Токио. Я когда узнал, был в шоке», — заявил Чернышенко.

Путин дал старт «Играм будущего» в Казани 21 февраля. Турнир в Татарстане продлится до 3 марта. Он включает 21 инновационную дисциплину, которые построены на концепции «фиджитал», а также сочетают физическую культуру и киберспорт. Состязания будут свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

Президент отметил, что российские спортсмены остаются одними из самых сильных в мире. Проходящий турнир — это событие на стыке спорта, технологий и науки. Основная цель игр — популяризировать виды спорта, которые совмещают и физическую активность, и цифровые технологии.

В «Играх будущего» участвуют 260 команд из разных стран. На открытие мероприятия в Казань приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Киргизии Садыр Жапаров, лидер Республики Сербской Милорад Додик.