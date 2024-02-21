Власть 21 февраля 2024, 23:04 Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в приветственном обращении к гостям церемонии открытия первых «Игр будущего» сказал, что российские спортсмены остаются одними из самых сильных в мире. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», — заявил глава государства.

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Церемония открытия мультиспортивного турнира состоялась в Казани 21 февраля. Российский президент заявил, что эти соревнования будут свободны от политической конъюнктуры, каких-либо видов дискриминации или двойных стандартов. На площадке «Игр будущего» будет «царить подлинный спорт».

Также глава государства отметил, что состязания являются даром для России мировой спортивной семье. Он назвал турнир событием на стыке спорта, технологий и науки.