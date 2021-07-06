Юлия Меньшова обратилась к россиянам с просьбой после смерти отца

Юлия Меньшова попросила подписчиков в Stories помолиться за упокой души ее умершего накануне отца. Она поблагодарила всех, кто сейчас скорбит вместе с ее семьей.

«Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе с нашей семьей. В эти дни папа нуждается в молитвах! Если вы можете помолиться о рабе божьем Владимире — это будет огромная помощь его душе», — написала Меньшова.

Кинорежиссер и актер Владимир Валентинович Меньшов умер от последствий заражения коронавирусом 5 июня. Ему был 81 год. Сразу после смерти отца Меньшова опубликовала в Instagram кадры из фильма «Любовь и голуби». Режиссер Карен Шахназаров рассказал «360», что кинематографист был его лучшим другом. Он принес соболезнования всему русскоговорящему миру и назвал Меньшова эпохальной фигурой.

Свои соболезнования семье режиссера выразил президент России Владимир Путин. Прощание с Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля в Доме кино. По предварительным данным, его похоронят на Новодевичьем кладбище. О том, что Меньшов заболел ковидом, стало известно в конце июня.