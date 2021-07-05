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    05 июля 2021, 11:45

    «Приношу соболезнования всему русскоговорящему миру». Шахназаров назвал Меньшова эпохальной фигурой

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    Режиссер Карен Шахназаров рассказал «360», что Владимир Меньшов был его лучшим другом. Он принес соболезнования родным умершего кинематографиста и всему русскоговорящему миру. По его словам, Меньшов — это эпохальная фигура.

    «Приношу соболезнования всему русскоговорящему миру». Шахназаров назвал Меньшова эпохальной фигурой

    «Это мой лучший друг был. <…> Я приношу соболезнования всему российскому народу и всему русскоговорящему вообще миру, поскольку Меньшов был фигурой эпохальной абсолютно. Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. Это потеря просто колоссальная», — поделился Шахназаров.

    Собеседник добавил, что с Меньшовым уходит великая эпоха советского кино.

    Режиссер и актер Владимир Валентинович Меньшов умер от последствий заражения коронавирусом 5 июля. Ему был 81 год. Об этом ранее сообщил сайт киноконцерна «Мосфильм». Информации и дате и месте прощания с режиссером пока нет. Он снял несколько культовых фильмов, которые стали по-настоящему народными кинохитами. Среди них оскароносная драма «Москва слезам не верит», лирическая комедия «Любовь и голуби» и другие картины.