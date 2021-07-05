«Приношу соболезнования всему русскоговорящему миру». Шахназаров назвал Меньшова эпохальной фигурой

Режиссер Карен Шахназаров рассказал «360», что Владимир Меньшов был его лучшим другом. Он принес соболезнования родным умершего кинематографиста и всему русскоговорящему миру. По его словам, Меньшов — это эпохальная фигура.

«Это мой лучший друг был. <…> Я приношу соболезнования всему российскому народу и всему русскоговорящему вообще миру, поскольку Меньшов был фигурой эпохальной абсолютно. Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. Это потеря просто колоссальная», — поделился Шахназаров.

Собеседник добавил, что с Меньшовым уходит великая эпоха советского кино.

Режиссер и актер Владимир Валентинович Меньшов умер от последствий заражения коронавирусом 5 июля. Ему был 81 год. Об этом ранее сообщил сайт киноконцерна «Мосфильм». Информации и дате и месте прощания с режиссером пока нет. Он снял несколько культовых фильмов, которые стали по-настоящему народными кинохитами. Среди них оскароносная драма «Москва слезам не верит», лирическая комедия «Любовь и голуби» и другие картины.