Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Российский президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова. Такое сообщение появилось на сайте Кремля.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова — кинорежиссера, актера, народного артиста РСФСР», — сказано в публикации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что российский лидер в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями семье режиссера. Об этом написал ТАСС.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий ковида. Как заявили в Союзе кинематографистов, прощание пройдет 8 июля в Доме кино. По предварительным данным, режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

В конце июня появилась информация о том, что Владимир Меньшов заразился коронавирусом. Однако тогда писали, что режиссер переносит болезнь в легкой формой. Также COVID-19 подтвердился и у его супруги — актрисы Веры Алентовой. Ее госпитализировали. О ее состоянии на данный момент ничего не известно.