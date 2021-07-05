Владимир Меньшов в его фильмах. Как «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» определили судьбу режиссера

Кинорежиссер Владимир Меньшов скончался от последствий ковида в 81 год. Публика знает его благодаря таким культовым картинам, как «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», которые оказались едва ли не самыми народными фильмами советского периода. «360» вспоминает, как снимались эти ленты и какую роль сыграли в судьбе своего создателя.

Владимир Меньшов умер утром 5 июля — организм не справился с последствиями коронавируса. Жизнь Меньшов провел ярко, беспокойно и талантливо, а ушел быстро, почти не удаляясь от дел. До самой смерти он преподавал во ВГИКе, снимался в кино, руководил различными проектами.

За свою режиссерскую карьеру Меньшов снял множество фильмов, хотя пришел в профессию поздно, уже успев поработать моряком в Баку, шахтером в Воркуте и много кем еще. Но призвание все равно его нашло. Благодаря этому у нас есть тонкие, умные и проникновенные фильмы.

Источник фото: РИА «Новости» / Григорий Сысоев

«Москва слезам не верит»

«Москва слезам не верит» стала второй картиной Меньшова-режиссера после «Розыгрыша». В фильме, как рассказывал Меньшов изданию «Звездный бульвар», было много аналогий с его собственной судьбой.

Режиссер, как и героини его фильма, приехал покорять Москву. Он родился в Баку, а затем жил в Астрахани. Объединяли его с Катериной, Людой и Тосей, как говорил сам Меньшов, «влюбленность в Москву и желание завоевать ее».

Несмотря на то, что фильм вызвал бурную реакцию как у советского зрителя, так и у зарубежных критиков, коллеги по эту сторону океана ленту не оценили.

«Когда вышла картина „Москва слезам не верит“, я был подвержен серьезному остракизму со стороны своих коллег: „Ну что это такое? Такой фильм каждый может снять, так уж получилось, удача большая и так далее“», — вспоминал Меньшов в интервью «Аргументам и фактам».

Розыгрыш?

За всенародно любимую и всемирно известную картину «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов в 1981 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На церемонию в США режиссер поехать не смог. По его словам, он был невыездным. Почетную статуэтку получали представители СССР в Штатах.

Сам же Меньшов говорил, что о награждении узнал из новостей, которые пришли 1 апреля, так что он счел это шуткой на День дураков. Получил свой приз режиссер много позже.

«Мне его дали подержать и хотели забрать, но я попросил оставить статуэтку хотя бы на ночь дома. И я ее не вернул», — рассказывал он «Российской газете».

Источник фото: РИА «Новости» / Рамиль Сидтиков

В профессиональном сообществе СССР «Москва слезам не верит» не произвела большого впечатления и вызвала много критики. Меньшов вспоминал, что его «песочили, говорили, что снял какую-то сказку». А потом случился «Оскар».

В тот год фильм советского режиссера показывали во всем мире, и только за 1981-й его посмотрели более 90 миллионов зрителей. Меньшов говорил, что освистание фильма критиками и коллегами могло быть связано с тем, что престижную западную награду советский режиссер получил в напряженное для отношений СССР и США время. Но слава и признание все равно настигли Меньшова.

«[Фильм] действительно пробивал душу, так сказать, вызывал какие-то ответные реакции, рождал, кстати сказать, очень благожелательное удивление: „Надо же!“. Это была совсем не та Россия. Оказывается, в России есть красивые женщины, которые хорошо одеваются, ездят на машинах», — вспоминал он.

«Любовь и голуби»

Ленту «Любовь и голуби» в 2020 году признали самым популярным советским фильмом. На YouTubе, по данным ТАСС, она набрала более 20 миллионов просмотров. По мнению самого Меньшова, именно эта картина показала советскому зрителю, коллегам и критикам масштаб его режиссерского таланта. И если оскароносная «Москва слезам не верит» в профессиональных кругах была воспринята довольно холодно, то «Любовь и голуби» произвела фурор.

«Только за счет всеобщего вдохновения все сложилось так, что, когда я посмотрел отснятый материал, понял: „Это не я, это выше, чем я“. Да и мои коллеги, которые не очень любят хвалить друг друга, и меня в частности, посмотрев „Любовь и голуби“, после третьей рюмки признавались: „Ну, старик, "Москва слезам не верит" мы бы снять еще могли, но "Любовь и голуби" — никогда“. Это самый лучший комплимент для меня», — рассказывал Меньшов в интервью «Московскому комсомольцу».

Идею для фильма Меньшов, по его же словам, нашел на ступенях «Современника» — там шел одноименный спектакль. Но, по ощущениям режиссера, в театральный репертуар он не вписывался. Когда фильм был готов, в СССР стартовала жесткая антиалкогольная кампания, так что чиновники требовали вырезать из картины едва ли не все сцены, связанные со спиртным.

Меньшов смог свое творение отстоять, хотя это и стоило ему драгоценного времени. Если бы лента вышла раньше, считал режиссер, она тоже могла бы взять «Оскар» и множество других наград.

«Он взял свое только за годы многолетней зрительской любви. А тогда мы даже на фестивали не попали. Только в Испании успели взять „Золотую ладью“. Хотя могли бы, без ложной скромности, и еще один „Оскар“ получить, думаю. Во всяком случае, после этого фильма я понял, что не зря прожил свою жизнь в искусстве», — говорил Меньшов.

Причем иногда, по словам режиссера, ему казалось что «Любовь и голуби» по популярности уже обошла картину «Москва слезам не верит», хотя и любил он их в одинаковой степени, не ревнуя одну к другой. Следующими в очереди на всенародное признание и понимание, по словам Меньшова, должны быть фильмы «Ширли-мырли» и «Зависть богов».