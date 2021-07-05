Юлия Меньшова после смерти отца опубликовала кадры из фильма «Любовь и голуби»

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова выложила в Instаgrаm пост после смерти своего отца Владимира Меньшова. Режиссер скончался на 82-м году жизни.

В Instagram дочь режиссера опубликовала несколько черно-белых фото отца из кадры из его комедии «Любовь и голуби».

«Все. Все… все…» — написала она в описании к посту.

Никаких подробностей ведущая сообщать не стала. Ранее стало известно, что причиной смерти Меньшова стали последствия коронавируса. Он заболел в конце июня.

Соболезнования его родным и близким выразили в киноконцерне «Мосфильм». Его коллега Валерий Гаркалин в беседе с «360» рассказал, что актеры мечтали сниматься у Меньшова. По его словам, он умел дарить творческую радость и счастье своим коллегам.

Фильмография Меньшова насчитывает сотни картин. Он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, был лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской.

В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».