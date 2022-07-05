IKEA предложили оштрафовать из-за неудавшейся распродажи

Магазин IKEA запустил последнюю распродажу в России. Она проходит онлайн и началась в ночь на 5 июля. Однако сайт компании почти сразу перестал работать из-за слишком большого наплыва покупателей. По мнению депутата Госдумы Султана Хамзаева, IKEA должна заплатить за граничащий с нарушением прав потребителей срыв распродажи.

Сайт магазина IKEA перестал работать в первые же минуты после начала последней онлайн-распродажи 5 июля. Покупатели жаловались на то, что не могут авторизоваться и добавить товары в корзину. А потом на странице и вовсе стало появляться сообщение о том, что «что-то пошло не так». Пользователям советовали обратиться в службу поддержки. Однако горячая линия работает в режиме автоответчика.

К 11:00 по московскому времени онлайн-распродажа так и не стала доступна для россиян в нормальном режиме. В компании сообщили о техническом сбое и просили вернуться к странице позднее. При этом официально работу сайта в IKEA не комментировали.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что сейчас IKEA просто использовала маркетинговые технологии, чтобы воспользоваться желанием людей купить товары перед закрытием магазина. При этом за плохо организованную распродажу, по его мнению, компанию следует наказать — срыв работы сайта граничит с нарушением прав потребителей, заявил Хамзаев.

«Печально, что при всех заявлениях о том, что они крупная компания, IKEA не может обеспечить реализацию маркетинговых трюков так, чтобы потребитель не страдал. На это надо обратить внимание», — подчеркнул он.

Я бы им штраф впаял за то, что они, создав такой ажиотаж, устроив распродажу, не дают возможность людям приобрести продукцию, которую бы они хотели Султан Хамзаев.

После объявления об уходе из России IKEA решила провести закрытую распродажу для сотрудников. В течение нескольких дней работники магазинов могли выкупить с небольшими скидками все, что оставалось на складах. Причем компания установила лимит на покупки, запретила брать товары оптом и перепродавать их на стороне.

Слухи о последней распродаже для простых покупателей тоже были, однако отсутствие точной даты начала заставило фанатов магазина понервничать. Подогревало ажиотаж и то, что в IKEA заявили, что распродажа будет идти до тех пор, пока они не продадут весь товар со складов. При этом ни о каких скидках речи не шло.

Особенно заинтересованные даже пытались найти сотрудников IKEA, которые купили бы им необходимые товары до официального старта распродажи для покупателей. Этим, конечно, воспользовались и мошенники.