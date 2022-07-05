Сбои начались в работе сайта IKEA после начала распродажи

Российское отделение IKEA запустила онлайн-распродажу своих товаров. Спустя пару минут после старта продаж пользователи стали жаловаться на неработающий сайт.

Покупатели начали делиться скриншотами с сообщением об ошибке загрузки сайта в ночь на 5 июля. Из-за сбоев на портале не получается зарегистрироваться или войти в уже существующий аккаунт. На экране появляется информация об ошибке и предложение обратиться в техподдержку.

Источник фото: ikea.com

При этом на сайте можно выбрать предполагаемый регион доставки и посмотреть товары. Сообщение о неполадках в работе появляется на этапе добавления выбранного наименования в корзину.

«К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить всё как можно быстрее», — заявляют на сайте.

Ранее IKEA объявила о начале распродажи остатков товаров на своем сайте. Акция продлится с 5 июля до того момента, как весь товар будет распродан. Свой выбор пользователи могут сделать только на сайте компании, так как приложение не работает.