Закрытие магазинов IKEA привело к огромному ажиотажу. Россияне активно ищут сотрудников, которые помогут купить нужные товары — от кухонь и шкафов до небольших аксессуаров для дома. Мошенники уже пытаются этим воспользоваться — обещают необходимые товары, берут предоплату и исчезают.

Компания IКЕА перед уходом из России решила распродать остатки товаров со складов. Причем сначала стало известно о распродаже только для сотрудников магазинов. Для обычных покупателей онлайн-продажи обещали открыть позже — но только тех товаров, которые не купят сотрудники.

Из-за этого начался огромный ажиотаж: простые россияне стали искать способы приобрести любимые товары — от кухонь до свечей — через работников магазинов. В группе «ВКонтакте» «Ищу ИКЕА (IKEA)», где раньше продавали с рук различные товары магазина, появились десятки объявлений о поиске сотрудников, которые смогут купить что-то на закрытой распродаже, а на онлайн-досках объявлений — даже суммы, которые люди готовы доплатить за такую услугу.

Жертвы подставных «сотрудников»

Этим решили воспользоваться мошенники — и первые жертвы уже есть.«Известия» сообщили о трех уголовных делах, которые завели в Москве по заявлениям пострадавших от мошенников: подставные «сотрудники» магазина пропали, получив предоплату.

Одна из пострадавших рассказала, что с ней связался некий человек и убедил оплатить диван, который она ранее заказала в IKEA, а затем исчез с ее деньгами.

Другую жертву мошенники нашли в чате дома в Telegram. Она перевела половину стоимости 500 бокалов, но желанный товар так и не получила.

Третья пострадавшая сама связалась с мошенниками — нашла объявление женщины, которая выдавала себя за сотрудницу магазина в группе «Ищу IKEA» во «ВКонтакте». Мошенница получила предоплату и также перестала выходить на связь.

Сайт kp.ru рассказал историю жительницы Самары Татьяны Захаровой, которая хотела купить для дочери кровать, но вместо сотрудника IKEA общалась с мошенницей.

Некая Ангелина заявила, что поможет купить детскую кровать со скидкой почти в 10 тысяч рублей. За свои «услуги» денег она не просила, объяснила это тем, что за большую покупку получит «хороший бонус». О том, что это может быть мошенница, Захарова не подумала.

Источник фото: соцсети

«Мне нужно было изначально перевести 13 250 рублей. Ангелина сказала, что у нее нет карты „Сбера“, поэтому деньги нужно будет отправить на другое имя. По ее словам, это тоже сотрудница IKEA. Я перевела деньги на карту, а к назначенному времени девушка перестала выходить на связь», — рассказала пострадавшая.

Когда «сотрудница магазина» перестала выходить на связь, Захарова поняла, что общалась с мошенницей, и на следующий день написала заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело.

По данным сайт kp.ru, Ангелина живет в Казани, местные жители давно подозревают ее в мошенничестве — пострадавших якобы уже несколько человек, причем действует злоумышленница по разным схемам: продает потерявшихся собак, просит помочь, так как якобы оказалась в тяжелой жизненной ситуации.

Жителям, которым удалось найти девушку, она заявила, что сдает свои аккаунты в аренду и не знает, кто и чем занимается от ее лица. Все обвинения в свой адрес она якобы отрицает, написал сайт kp.ru.

Как избежать мошенников

Криминалист Михаил Игнатов подчеркнул в разговоре с «360», что мошенники всегда стараются опередить события и получить выгоду от любого желания простых россиян. А закрытая распродажа в IKEA стала отличным поводом. Рисковать своими деньгами и вестись на предложения перекупить что-то у «сотрудников» не стоит, уверен Игнатов. Тем более если продавец просит деньги вперед.

Однако если купить что-то очень хочется, выход все же есть — предложить выкупить товар после того, как вы лично убедитесь в том, что действительно получите его.

«Все просто: надо приехать в назначенное место, посмотреть, пощупать этот товар. И после того, как вы его увидите, если он вас устроит, можете оплатить — желательно официально, с чеком, чтобы вам выдали чек на руки. То есть не переводом с карты на карту, а на расчетный счет, по терминалу», — подчеркнул эксперт.

Только так надо работать, потому что все это — серые схемы, они, к сожалению, потом печально заканчиваются Михаил Игнатов.

Сейчас мошенники, пытающиеся нажиться на закрытой распродаже известного бренда, действуют даже проще, чем при обычных махинациях с интернет-торговлей. Чаще всего злоумышленники, по словам Игнатова, находят предлог, чтобы предложить доверчивым людям желаемый товар дешевле, чем в официальных магазинах.

«Они придумывают разные схемы: якобы это таможенный конфискат или что кто-то распродает, например, что фирма обанкротилась — много предлогов, почему дешевле продается», — объяснил криминалист.

Дальше же схема идентична той, которую используют в случае с IKEA: мошенники предлагают перечислить предоплату или полную стоимость, обещая отгрузить товар в установленные сроки.

«Они могут даже договор какой-то прислать левый с реквизитами. Но после того, как перечислите деньги, больше вы их не увидите», — сказал Игнатов.

Перед тем как платить кому-то вперед, эксперт настоятельно порекомендовал хотя бы поискать информацию о продавце в интернете — как в случае с Ангелиной, на уловку которой попалась самарчанка Татьяна Захарова. Другие жертвы могли уже рассказывать о предыдущих махинациях.

«Но хорошие отзывы они тоже могут сами себе написать, так что это всегда на свой страх и риск. По-моему, лучше купить подороже, но то, что ты можешь потрогать, или вообще что-то другое, чем такой журавль в небе», — заключил Игнатов.