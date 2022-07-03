IKEA объявила о начале распродажи товаров для всех желающих с 5 июля

Российское отделение IKEA объявило начало распродажи остатка товара на сайте компании. Акция стартует 5 июля и продлится до тех пор, пока товар есть в наличии. Информация об этом появилась на сайте компании.

Покупку можно осуществить только на сайте, приложение работать не будет. Товар можно забрать самостоятельно, через пункт выдачи или заказать доставку. Она работает только в тех городах, где есть магазины IKEA, и на прилегающих к ним территориях, не более 50 километров от города. Доставка в другие города невозможна, сказано на сайте.

Скидок на товары бренда не предусмотрено. Для покупок в онлайн-магазине невозможно использовать подарочную карту, однако можно вернуть за нее деньги.

IKEA решила продать все свои фабрики в России, производства расположены в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях. При этом руководство компании решило избавиться от товара со складов. Сначала устроили распродажу для сотрудников, объявили скидки до 60% на некоторые позиции. Бывшие работники компании устроили настоящие «голодные игры», простаивая в очереди на жаре часами.