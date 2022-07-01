Мебельный магазин IKEA на июльской онлайн-распродаже не будет предлагать россиянам скидки, заявили «Известиям» в Союзе потребителей РФ и организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Покупатели готовы приобретать товары бренда по обычным ценам, учитывая уход ретейлера с российского рынка.

На рынке искусственно создан ажиотаж, считает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Скидки могут объявить на самые неходовые позиции, чтобы избавиться от всего товара, считает эксперт.

Спрос на товары IKEA подстегнет скорый уход бренда, считает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. У покупателей продукции IKEA возникнут риски с гарантией на крупногабаритные товары. Шведская компания может отказаться от своей классической расширенной гарантии и сократить ее с 10-25 лет до двух, предупредил Шелиц. Поэтому ОПИ вместе с Роспотребнадзором готовят иск в защиту неопределенного круга потребителей.

Компания пока не озвучила официально дату распродажи, однако источники назвали даты 1 и 5 июля.