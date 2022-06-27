IKEA распродает свои товары. Первыми скупить продукцию по скидкам дали возможность экс-сотрудникам компании, которые устроили битвы за некоторые товары. Вскоре такую возможность обещают предоставить и обычным россиянам. Тем временем специалисты уверены: все это — хороший ход маркетологов. Ведь IKEA терпит убытки, ей попросту необходимо распродать товар и сделать задел на возвращение на российский рынок.

IKEA на паузе

IKEA снизила конечную стоимость товаров минимум на 15% и начала распродажу. Размер скидки зависит от финальной суммы в чеке. Правда, пока предложение действует только для экс-сотрудников компании.

Обычные покупатели смогут сделать заказы в онлайн-режиме и только через несколько дней. Причем, неподтвержденным данным, вместо обещанного 1 июля распродажа для тех, кто не работал в IKEA, начнется лишь 5 июля. О причинах переноса даты неизвестно.

Ажиотаж на распродаже в IKEA

Тем временем 27 июня прошла закрытая офлайн-распродажа товаров для тех, кто работал в IKEA. Доступ к ней открывали только при наличии регистрации. В итоге, бывшие работники компании устроили настоящие «голодные игры». Они часами стояли в очередях, несмотря на жару.

Telegram-канал Baza опубликовал видео того, как это происходило. На кадрах — сотрудники, буквально наперегонки бросающиеся к товарам знаменитого бренда.

Сотрудники IKEA перепродают товары в обход правил

При этом IKEA запретила пристройство товаров со скидками в третьи руки. Согласно постановлению руководства компании, эти вещи можно использовать только в своем доме.

Однако наиболее предприимчивые работники решили не следовать этой инструкции. Часть продукции уже выставили на продажу. Тем временем «рядовые» жители России также решили не оставаться в стороне. Они, в свою очередь, выставили объявления о поиске экс-сотрудников IKEA, чтобы через них приобрести необходимые товары.

Такой спрос создается искусственно. Об этом «360» рассказал маркетолог-аналитик агентства «Фламм и партнеры» Феникс Фламм. По его словам, так людей агитирует купить что-то мысль, что этого уже не будет.

«Это все сделали искусственно, в том числе в тех же соцсетях, которые ведутся сотрудниками компании. Они эти слухи распространяют. Очень многие распространяют и слухи о том, что скоро цены вырастут. <…> Поэтому люди, которым даже это особо не надо, думают, что через месяц-то оно подорожает...» — отметил Фламм.

Он заявил, что IKEA сейчас терпит убытки, пытается распродать свой товар — любым способом. И из-за этого идет на хитрость, устраивая распродажи и подогревая интерес к своему бренду.

IKEA надеется вернуться

Ранее IKEA полностью остановила работу в России и решила продать заводы. Она поступила так в связи со специальной военной операцией России на Украине. Теперь руководство российского офиса организации беседуют с каждым работником, сообщая об увольнении. Причем происходит все это в специальных переговорных комнатах с видеокамерами и записывающими устройствами.Об этом сообщил канал Baza со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, работники уходят из организации якобы по соглашению сторон. И ни о каких заявленных изначально шести окладах речи не идет. Выплаты предлагают в два раза ниже. Правда, медицинскую страховку при этом сохраняют.

Один из сокращенных работников IKEA рассказал что в переговорке, где он был, есть «тревожная кнопка». По словам источника, так руководство может пытаться обезопасить себя, если кто-то из сотрудников окажется недоволен предложенными условиями.

Международная компания IKEA имеет 26 магазинов разного формата в 12 городах России. Владелец сети магазинов выразил надежду, что в будущем ему снова удастся открыть бизнес в России. Однако пока, по его словам, условий для возвращения нет, написало агентство Reuters со ссылкой на заявление нидерландского холдинга Ingka Group. И это очень грамотное решение, считает Фламм.

«Конечно, у IKEA есть отличные маркетологи, которые понимают, что фактически уйдя с российского рынка, они уже потом не смогут вернуться. Поэтому они не хотят рвать отношения с Россией, несмотря на санкции, потому что Россия — это очень выгодный рынок», — заключил Фламм.