Голикова раскрыла масштабы распространения мутировавших штаммов коронавируса

В России нет массового распространения южноафриканского и британского штаммов. Такой вывод был сделан на основе данных мониторинга эпидемической ситуации.

«Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать: массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире», — отрывок из выступления Голиковой на итоговой коллегии Роспотребнадзора передало РИА «Новости».

Российские тест-системы, по словам вице-премьера, умеют определять мутации вируса, а вакцины — защищать от них.

Ранее Европа объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса. При этом Азия постепенно открывается для туристов, а в России уже отметили спад заболеваемости. Власти Москвы в конце апреля планируют снять ограничения на массовые мероприятия.

Ранее в финском городе Турку обнаружили штамм коронавируса у местных студентов, который напоминает южноафриканскую мутацию, но не полностью идентичен ему.

В научном центре «Вектор» вирусологи выделили новый вариант южноафриканского штамма.