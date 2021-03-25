РБК: ограничения в Москве хотят снять до 9 мая

В конце апреля в Москве планируют снять ограничения на массовые мероприятия, рассказали источники РБК. По их данным, мэрия собирается объявить об этом в двадцатых числах апреля.

«По графику, предположительно, 26 апреля должен быть уличный фестиваль „Пасхальный дар“, к нему должны снять ограничения», — сказал собеседник, близкий к столичным властям.

Фестиваль, по его словам, должен пройти в обычном формате, с массовыми гуляниями.

Шествие «Бессмертного полка» планируют провести 9 мая также в обычном виде. В 2020 году его сделали виртуальным из-за пандемии. По словам одного из источников, «окончательные решения будут приниматься ближе к делу, исходя из эпидемиологической обстановки».

Парад Победы состоится 9 мая в традиционном формате, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос лишь в том, будут ли на нем зрители и в каком количестве — это будет зависеть от ситуации с коронавирусом, уточнял он.

В 2020 году парад перенесли на 24 июня — в эту дату проходил Парад Победы в 1945 году.