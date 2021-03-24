Российские вирусологи выделили новую мутацию южноафриканского штамма

Новый вариант южноафриканского штамма коронавируса выделили специалисты научного центра «Вектор». В Роспотребнадзоре в ближайшее время изучат эффективность российских вакцин против него.

«Полногеномное секвенирование показало, помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», — сообщили в ведомстве.

Изолят, который назвали hCoV-19/Russia/SAB-1901/2021 (South Africa group B), будет храниться в Государственной коллекции вирусов.

В Роспотребнадзор отметили, что в ближайшее время проведут исследования российских вакцин на эффективность нейтрализации этого штамма.

На территории России медики выявили несколько случаев южноафриканского штамма коронавируса. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что южноафриканский штамм нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами. Также Альтштейн отметил, что эта мутация несколько более заразная, чем исходный штамм.