Власти Германии снова продлили карантин

Власти Германии решили еще раз продлить карантин. Ограничительные меры будут действовать до 18 апреля. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она также заявила, что ожидаемых послаблений на католическую Пасху, которая как раз выпадает на начало следующего месяца, не будет.

«Мутации коронавируса остаются серьезной угрозой. С 1 по 5 апреля будет действовать принцип сокращения контактов, будут выходные»», — передало РИА «Новости» ее слова.

Ангела Меркель отметила, что статистика заболеваний показывает экспоненциальный рост. Она добавила, что «британский штамм» представляет собой новый вирус. Поэтому в таких условиях расслабляться нельзя. В рамках ограничительных мер встречаться можно максимум с двумя знакомыми из другого домохозяйства, дети до 14 лет не считаются.

Тем не менее правительство призвало горожан по возможности отказаться от посещения богослужений. Кабинет министров просит проводить пасхальные службы по видеосвязи.

Самый жесткий локдаун в Германии действовал зимой, сейчас в стране открыты детские сады, школы, салоны красоты и книжные магазины.