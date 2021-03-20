Третья волна ковида накрыла Европу. Почему ее нет в России?

Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Европе. При этом Азия постепенно открывается для туристов, а в России уже отметили спад заболеваемости. Рассказываем, почему в Европе третья волна, а Россия и Азия успешно побеждают инфекцию.

Третья волна в Европе

По Европе распространились новые мутации вируса, при этом кампания по вакцинации населения оказалась вялотекущей. Результат ожидаемый: суточный прирост новых заболевших COVID-19 достиг рекордных показателей с начала февраля.

Так, почти всю Европу накрыла третья волна коронавируса. Это повлекло за собой возобновление ограничений, комендантского часа, а в некоторых странах и фактического локдауна.

В Германии о наступлении третьей волны заговорили после скачка заболеваемости. В Италии введены жесткие ограничения. В Венгрии и Чехии также зарегистрированы рекордные суточные приросты. Эстония за неделю обошла Чехию по числу случаев заболевания ковидом на миллион жителей и 12 марта вышла на самый высокий в мире уровень. Польша объявила национальный локдаун с 20 марта. В Париже каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один француз. Болгария введет новый локдаун с 22 марта на 10 дней.

Компания AstraZeneca изначально обязалась поставить в Европу 90 миллионов доз вакцины. Однако в первой половине марта появились сообщения о случаях тромбозов у привившихся. Постепенно страны начали полностью отказываться от этого медицинского препарата, в итоге таких набралось уже 20: Австрия, Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словения, Франция, Швеция, Эстония.

В то же время ЕС намерен начать переговоры о закупках у России «Спутника V». Еврокомиссия не сомневается в эффективности российского препарата. Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия им заинтересовалась. Германия намерена закупить «Спутник V», если это не сделает ЕС, говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. А канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ускорить допуск вакцины «Спутник V» на рынок Евросоюза.

Азия открывается для России

Тем временем «Аэрофлот» возобновил полеты в Таиланд с 7 января. Иностранным туристам, которые вакцинировались от коронавируса, в два раза сократят срок карантина — с 14 до семи дней. Это правило вступит в силу в апреле. А туристам на острове Пхукет предложили проводить карантин на борту яхты или небольшого круизного судна.

Сингапур отменил для россиян 14-дневный карантин, нужно предоставить только ПЦР-тест. Авиасообщение между странами возобновилось с 8 февраля. Камбоджа тоже открыта для въезда туристов. Требуется ПЦР-тест, который делается не более, чем за 72 часа до вылета, по прибытию нужен еще один тест, а на 13-й день — второй тест.

Авиасообщение между Южной Кореей и Россией открыто, но для обладателей виз. Не позднее, чем за 48 часов до вылета нужно сдать тест на коронавирус.

Россию спасла активная вакцинация

Европа не однородна в плане течения эпидемии, но, действительно, в последнее время начался рост заболеваемости, объяснил «360» российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Полагают, что это может начинаться третья волна, но это не обязательно», — объяснил вирусолог.

В России же на фоне массовой вакцинации определенно произошел спад.

«Тут важно, чтобы везде прививались, особенно в России, где вакцина имеется, чтобы сбить эту будущую волну», — призвал Альтштейн.

Соответственно, третью волну можно предупредить, если активно развернуть вакцинацию. В Европе сейчас в основном используют проблемный препарат британско-шведской компании AstraZeneca, американские вакцины там малодоступны. В России пока применяется только одна вакцина — «Спутник V», но ее хватает.

Третья волна будет легче, считает вирусолог.

«Это будет зависеть в основном от появляющихся новых вариантов вируса. Если они будут более заразными и более летальными, то в этом случае может быть хуже. Но, скорее всего, такого уж повышения летальности не должно быть», — отметил профессор.

А заразность вируса останется. Новые штаммы и сейчас появляются, но среди них нет таких, которые бы вызывали более тяжелую обстановку.