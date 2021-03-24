Возможный новый штамм коронавируса обнаружили в Финляндии

Возможный новый штамм коронавируса обнаружили в финском городе Турку. По характеристикам он напоминает южноафриканскую мутацию, но не полностью идентичен ему.

Об этом сообщили на сайте Центральной университетской больницы Турку. Там уточнили, что вирус обнаружили у местных студентов. При этом у всех инфицированных зафиксировали легкие симптомы заболевания, госпитализация никому не понадобилась. Врачи уверены, что этот вариант коронавируса достаточно легко распространятся — сейчас заразились уже более 90 студентов.

По мнению медиков, вирус снова мутировал — штамм, который нашли в Финляндии отличается от южнокорейского. У нового штамма обнаружили типичные черты южноафриканского варианта, а также много других мутаций.

«Мы пока не знаем, откуда он появился здесь. Это станет ясно позже, когда будет известен весь геном вируса», — процитировали на сайте учреждения слова главврача отделения вирусологии Тютти Вуоринен.

Ранее стало известно, что специалисты научного центра «Вектор» выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса. В ближайшее время Роспотребнадзор изучит эффективность против него российских вакцин.