Общество 07 июня 2023, 21:35 «Это выстраданное». Мать россиянки Сапеги рассказала о переживаниях после помилования дочери Мать россиянки Сапеги не сдержала слез от помилования дочери в Белоруссии Соцсети

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Новость о решении президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать осужденную россиянку Софью Сапегу мать девушки — Анна Дудич — увидела за несколько минут до звонка журналистов RT. Не сдерживая слез она заявила, что благодарна всем за освобождение ребенка.

Она отметила, что к губернатору Приморского края с просьбой помочь с помилованием Софьи обращался отец девушки — Андрей Сапега.

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«Это выстраданное что-то. Просто поклон до земли, что отпустили моего ребенка», — заявила Анна Дудич.

Женщина подчеркнула, что сейчас ей сложно говорить, но она поблагодарила всех журналистов, кто следил за судьбой дочери и не оставался равнодушным.

Софью Сапегу задержали в Белоруссии вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Пара находилась в самолете Ryanair, который приземлился в Минске после сообщения от диспетчера о заложенной бомбе.

Протасевича заочно обвинили в Белоруссии в организации массовых беспорядков. Про подозрения в отношении Сапеги сообщил МИД России. В ведомстве заявили, что девушка проходит по уголовному делу о публикации личных данных сотрудников силовых структур Белоруссии. После россиянке предъявили обвинение.

В 2022 году суд признал ее виновной в разжигании социальной вражды и незаконном распространении личных данных и приговорил к шести годам тюрьмы. На встрече с заключенной российский консул обсудил с ней экстрадицию в Россию с обязательным отбытием оставшегося срока. Сапега согласилась. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 7 июня подписал указ о помиловании россиянки. Девушку передали губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.