Защита Сапеги подготовила жалобу на арест

Защита россиянки Софьи Сапеги готовит жалобу на назначенную ей меру пресечения — два месяца ареста. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне в Белоруссии провели следственные действия с арестованной Сапегой. Однако подробности сторона защиты не раскрыла из-за подписки о неразглашении. Адвокат предполагал, что Сапеге предъявят обвинение, но этого не случилось.

Девушку подозревают в совершении преступлений в период с августа по сентябрь 2020 года, которые предусмотрены несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Следствие в отношении девушки будут вести в республике. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

Неделю назад рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Пилотам поступила информация о минировании. На самолете как раз летел Роман Протасевич — один из основателей Telegram-канала Nexta. И Софья Сапега — редактор Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личные данные силовиков. Оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими.