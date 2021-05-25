Посольство РФ направило своего представителя к арестованной в Минске Сапеге

Россиянка София Сапега, которую задержали и арестовали в Белоруссии, встретилась с представителем посольства РФ. Девушку сняли с рейса Ryanair вместе с одним из основателей экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем.

«Представитель посольства встретился с гражданкой России — с Софией Сапегой», — рассказали в дипмиссии РИА «Новости».

Россиянка, уточнил сайт RT, чувствует себя нормально и не жаловалась на некорректное обращение.

Посольство РФ, добавило РИА «Новости» в Telegram, предпринимает все необходимые меры по защите задержанной в Минске россиянки Сапеги. Пресс-атташе обратил внимание, что дипломаты продолжат поддерживать девушку.

Россия, заметили в диппредставительстве, ждет официальных данных от белорусских властей о выбранной Сапеге мере пресечения.

Ранее в Сети появилось видео с задержанной гражданкой РФ. Во время допроса она заявила, что работает редактором раскрывающего личные данные правоохранителей Telegram-канала.

Живет София в Литве. Она летела одним самолетом с бывшим главным редактором Nexta Романом Протасевичем. Лайнер Ryanair 23 мая экстренно приземлился в Минске из-за информации о бомбе. После посадки Протасевича арестовали.