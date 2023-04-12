Криминал 12 апреля 2023, 09:47 Сотрудник консульства России съездит к Софье Сапеге в Гомельскую колонию МИД: власти Белоруссии согласовали визит сотрудника консульства в колонию к Софье Сапеге Соцсети

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Белорусская сторона согласовала очередной визит консульского работника к россиянке Софье Сапеге. Ее приговорили к шести годам тюрьмы и отправили в Гомельскую женскую колонию, сообщили РИА «Новости» в МИД России.

В дипведомстве заявили, что отслеживают судьбу гражданки России, поддерживают связь с ее родственниками и адвокатами, периодически навещают. Власти Белоруссии согласовали очередную поездку консульского сотрудника в Гомельскую колонию. Вопрос о возможном переводе Софьи Сапеги в российскую колонию переадресовали в Минюст, который занимается такими вопросами и знает сроки рассмотрения запроса.

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Россиянку задержали в мае 2021 года после экстренной посадки в Минске самолета из Афин в Вильнюс, а через год вынесли приговор. Гродненский областной суд назначил ей шесть лет колонии общего режима за умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни, сбор и распространение сведений о частной жизни лиц, которые не давали на это согласия. Публично президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал ее перевод в Россию.