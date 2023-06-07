07 июня 2023, 18:28
Россиянку Сапегу помиловали
Президент Лукашенко помиловал осужденную в Белоруссии россиянку Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, которую ранее осудили в республике. Об этом сообщило БелТА.
Девушку передали делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. По его словам, Лукашенко подписал указ о помиловании после их обращения.
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«Это был серьезный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича [Лукашенко] вместо шести лет она провела в заключении два», — написал Кожемяко в Telegram-канале.
Сапегу осудили в 2022 году за разжигание социальной вражды и незаконный сбор и распространение информации о частной жизни людей без их согласия к шести годам лишения свободы.
В апреле российский консул встретился с Софьей и обсудил с ней возможную экстрадицию. Девушка согласилась отбывать оставшуюся часть срока на территории России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также не исключил возможную передачу осужденной Софьи Сапеги в Россию.
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