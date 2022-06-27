Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега попросила о помиловании

Россиянка Софья Сапега, приговоренная к шести годам колонии в Белоруссии, написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко. Она направила письмо в администрацию колонии в Гомеле, рассказал РИА «Новости» адвокат семьи Антон Гашинский.

«На прошлой неделе адвокат завез подготовленное прошение для Софьи, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию по помилованию. Его подали в администрацию, она будет рассматривать и решать вопрос о дальнейшей передаче в комиссию», — пояснил Гашинский.

Отчим Сапеги Сергей Дудич подтвердил, что девушка и ее адвокат на прошлой неделе готовили документы для прошения о помиловании у белорусского президента.

Гродненский областной суд вынес Сапеге приговор 6 мая. Девушку признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни в отношении иной социальной группы, которые повлекли тяжкие последствия. Кроме того, Сапегу обвинили в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни лиц, которые не давали на это согласие, что причинило вред потерпевшим. Россиянка отбывает наказание в колонии общего режима. В начале июня Александр Лукашенко заявил, что Сапегу могут передать на родину.