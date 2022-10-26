«Доходило до 40 пропущенных вызовов». Автор грудных имплантов с флагом России пожаловался на преследование | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 16:11 «Доходило до 40 пропущенных вызовов». Автор грудных имплантов с флагом России пожаловался на преследование Пластический хирург Добрейкин пожаловался на преследования влюбленной пациентки Соцсети

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Известный благодаря изобретению «патриотических» грудных имплантов пластический хирург Евгений Добрейкин попросил о помощи. Его в течение нескольких месяцев преследует влюбленная пациентка. Мужчина рассказал «360», что она звонит и подбрасывает куклы вуду.

Девушке сделали операцию еще весной. Процедура прошла успешно. Спустя два–три месяца она начала искать встречи с хирургом. По его словам, у пациентки «случился приступ возвышенных чувств».

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«С того момента начались сначала сообщения, постоянные звонки. Потом они начали приходить и ночью. Доходило до 40 пропущенных вызовов», — сказал Евгений Добрейкин.

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Со временем девушка стала преследовать врача в прямом смысле, приходя в клинику. Сначала этому не придали большого значения.

«Пошло навязчивое общение. Дошло уже до подбрасывания каких-то предметов оккультизма», — рассказал хирург.

Евгений Добрейкин Евгений Добрейкин

Он показал фотографии восковых и текстильных фигурок в стиле магии вуду. Их находили в клинике и на его автомобиле. Девушка угрожала, что случится что-то плохое, если Добрейкин выбросит эти презенты.

Продолжались звонки, приходили сообщения с других аккаунтов — все предыдущие контакты врач к тому времени заблокировал. На просьбы прекратить преследование девушка не отреагировала, поэтому в клинике решили рассказать об этом в интернете.

Евгению Добрейкину угрожают не только девушки. Это делают также украинцы и недовольные мужья пациенток. Он даже застраховал свои руки. Некоторые клиенты решали проблемы через суд.

Пластический хирург из Москвы стал известным после того, как показал в интернете свое ноу-хау — грудные импланты, украшенные камуфляжем или российским триколором. Вдобавок однажды он прооперировал бабочку.